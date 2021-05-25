Так, у 2015 році, новим власником ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс", яке володіє "трубою", стала швейцарська компанія International Trading Partners. Нею володів Анатолій Шеффер, якого пов'язують з братом Медведчука.

До речі Медведчук просив Кремль обміняти "трубу" на завод Порошенка в Криму, – Bihus.Info

Український антимонопольний комітет погодив продаж у грудні 2015 року. Тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк начебто хотів зашкодити цьому. Він навіть скликав термінове засідання уряду. Щоправда, воно не відбулось, бо частина міністрів не прийшла.

Засідання так і не відбулось. Деякі міністри не прийшли. Влада ніби примушувала Медведчука стати олігархом,

– стверджують журналісти.

Неякісний дизель викупило Міноборони

Мовиться, що старе та не дуже якісне дизпаливо з труби, яке підходило для танків, викупило Міноборони. Цьому, за словами журналістів, сприяв очільник Міністерства Степан Полторак.

Натомість переганяти нове дизельне паливо з Росії до "труби" почала компанія "Протон". Вона стала власником мережі АЗС "Glusco". Журналісти пов'язували ці події з Медведчуком, однак сам політик це заперечував.

У розмовах з російськими політиками Медведчук підтвердив, що контролює "Протон"

У вересні 2016 року заступник глави уряду Росії Дмитро Козак у розмові з Медведчуком попросив його про "особисті гарантії", коли вони говорили про продаж бензину покупцям, які не подобалися Росії. Розслідувачі з'ясували, що політик фактично підтвердив свій контроль над "Протон". Ба більше, у розмові з Козаком він погодився звітувати за цю компанію перед Федеральною службою безпеки Росії. Зокрема, кому продавати та не продавати дизель, тощо. Розмова Медведчука з Козаком: Дмитро Козак: А компанія "Протон", яка починається на "Протон" ось...вона постачала не тому, кому треба бензин...Тому для того, щоб погодити цю компанію, ось, потрібні, ну, твої там, не знаю, особисті гарантії, так би мовити. Про те, що ти проконтролюєш, що вона ніколи цього… Віктор Медведчук: Є особисті гарантії. Готовий надати. К: Так, ось. Для того, щоб у тих людей, які погоджують, так би мовити, є ця інформація там. Я завтра буду, на жаль, в Керчі. До Віктора Івановича під'їдь і залиш оце такий короткий лист. Так би мовити "я там здійснюю контроль над цією компанією, гарантую що..."

М: Слухай, а Віктор Іванович може, це саме, продиктувати, що і як, і я...Тарас, твій тезка, він у Москві, він все зробить від мене, я йому скину все, що треба. Можна це?

К: Ну добре. Я тобі продиктував. Це в довільній формі, так би мовити.

М: Так, що я , такий-то, такий-то гарантую, що "Протон" буде виконувати всі...

К: Так, здійснюю контроль такої-то компанії, я гарантую, так би мовити, так, ніяких…

М: Що? Ну як сказати?

К: Що поставки будуть виключно, так би мовити, юридичним та фізичним особам, погодженим з…

М: З ким?

К: З нашою доблесною службою.

М: Тобто я пишу це, правильно? Особисто підписую?

К: Так-так, і ми це сховаємо глибоко в сейф.

Зверніть увагу! РНБО ввела санкції проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Відтак Рада доручила повернути в державну власність частину дизельного нафтопроводу. Пізніше почалася процедура націоналізації "труби Медведчука.

Дивіться розслідування Bihus.Info про "трубу Медведчука":