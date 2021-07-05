Об этом в интервью программы "Первые лица" рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он опроверг информацию о том, что контроль над трубой якобы перешел в руки Игоря Коломойского.

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"Труба Медведчука" подконтрольна Коломойскому?

Нефтепровод "Самара – Западное направление", который фактически контролировали компании олигарха Виктора Медведчука, по решению суда вернулся под государственный контроль. Однако некоторые эксперты убеждены, что на самом деле труба перешла в руки Игоря Коломойского.

Это фактически можно считать доказательством, что деолигархизация, которую задекларировал президент может вылиться в перераспределение активов от старых олигархов к новым.

Никакого отношения к Игорю Валерьевичу (Коломойскому – 24 канал) эта труба не имеет. Она будет государственнической трубой, в государственнической собственности. Она будет для государства Украина зарабатывать деньги,

– заверил Данилов.

Он отметил, что труба стала подконтрольной Медведчуку во время войны на востоке, а это недопустимые вещи. Все кулуарные договоренности, которые тогда начали внедрять, являются опасными в современной политике.

Справка. Хозяйственный суд Житомирской области 8 июня открыл производство о возвращении в собственность государства нефтепровода "Самара – Западное направление".

Нефтепровод Медведчука: коротко о главном

Нефтепровод "Самара – Западное направление" называют "трубой Медведчука", ведь его контролировали компании с орбиты олигарха.

Работа нефтепровода приносила олигарху прибыли, которые использовались на финансирование боевиков на Донбассе, а также пророссийских СМИ.

19 февраля СНБО поручил вернуть в государственную собственность часть нефтепровода. Уже 21 февраля Владимир Зеленский ввел решения в действие.

Обратите внимание! Премьера интервью состоится во вторник, 6 июля, на 24 канале в 20:00. Также можно будет посмотреть на нашем ютубе.

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