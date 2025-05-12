А також невпинно вимагає, щоб будь-які мирні переговори стосувалися так званих "першопричин" війни в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни.

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Яким може бути план Кремля щодо мирних переговорів

В Інституті вивчення війни зазначають, що останнім часом російські чиновники активізували свою взаємодію із західними медіа. Таким чином вони намагаються безпосередньо звернутися до адміністрації президента США Дональда Трампа та американської громадськості, щоб представити російські умови для капітуляції України як прийнятні.

Останні заяви Кремля є спробою впровадити російські наративи в західний інформаційний простір. Зокрема, вони спрямовані на те, щоб переконати Захід у здатності Росії завоювати всю Україну військовим шляхом. А також налякати державу та її союзників, аби вони погодилися на російські вимоги щодо перемир'я.

Окрім цього, аналітики ISW впевнені, що риторичне позерство Путіна є спробою приховати обмеження в можливостях російських військових і відвернути увагу від нездатності Росії домогтися будь-якого істотного прогресу на полі бою за останні два роки.

На їхню думку, російський диктатор Путін та інші кремлівські чиновники твердо дотримуються своїх військових цілей, зокрема щодо повної капітуляції України. Вони також відмовляються розглядати будь-яку мирну угоду, яка не включає всіх вимог Росії.

Москва вдає, що нібито готова вести сумлінні переговори з Україною. Проте разом з тим продовжує атакувати українські позиції на передовій та створює умови для подальшої військової агресії проти України та НАТО в найближчі роки.

Зауважимо, що раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів розмову з Путіним щодо відновлення прямих переговорів у Стамбулі з 15 травня. Однак, у заяві за її підсумками Кремль оминув питання припинення вогню.