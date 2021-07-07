Він заявив, що не має грошей, навіть не може купити собі картку до мобільного телефону. Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Перші особи" на 24 каналі відреагував на скарги олігарха.
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Данілов заявив, що оскільки активи Фукса заблоковані, він сам може передати йому телефонну карточку.
Якщо пану Фуксу потрібна SIM-карта – я можу купити, передати, якщо він вже настільки потерпає від наших санкцій,
– наголосив секретар РНБО.
Дивіться інтерв'ю з Олексієм Даніловим на 24 каналі:
Реакція Фукса на санкції проти нього
- Нагадаємо, що проти бізнесмена запровадили санкції 18 червня 2021 року. Причиною такого рішення РНБО стала причетність Фукса до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. Зокрема мовиться про кейс компанії "Голден Деррік".
- Фукс заперечує звинувачення проти себе. Він вважає, що санкції – це особиста помста Данілова, який і налаштував проти бізнесмена Президента України Володимира Зеленського. Олігарх заявив, що відповідне рішення він оскаржуватиме в суді.
- Бізнесмен також повідомив, що нібито не має грошей. Водночас за словами Фукса, він має знайомих, які можуть запропонувати йому фінансову допомогу.