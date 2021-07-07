Він заявив, що не має грошей, навіть не може купити собі картку до мобільного телефону. Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Перші особи" на 24 каналі відреагував на скарги олігарха.

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Данілов заявив, що оскільки активи Фукса заблоковані, він сам може передати йому телефонну карточку.

Якщо пану Фуксу потрібна SIM-карта – я можу купити, передати, якщо він вже настільки потерпає від наших санкцій,

– наголосив секретар РНБО.

Дивіться інтерв'ю з Олексієм Даніловим на 24 каналі:

Реакція Фукса на санкції проти нього