Про це Фукс повідомив у соцмережах. Він запевняє, що займається бізнесом та меценатством, справно платить податки і не має жодного відношення до компанії "Голден Деррік".

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Фукс каже, що не має відношення до "Голден Деррік"

Це легко перевірити, користуючись відкритими джерелами і точно легко перевірити, маючи можливості РНБО,

– написав Фукс.

Санкції проти бізнесмена ввели саме через компанію "Голден Деррік", якій всього лиш за один день вдалось отримати ліцензії на видобуток корисних копалин в україні.

Бізнесмен радить перевірити бізнес дружини Данілова

Фукс також закинув порушеннями секретарю РНБО Олексію Данілову. Мовляв, його дружина Людмила володіє частиною у компаніях Юрія Бродского – сина Михайла Бродського. До Бродського дружину начебто привів сам Данілов, який був членом партії "Яблуко".

Цікаво! Раніше Фукс заявляв, що санкції проти нього – це особиста помста Данілова. Заради цього він, мовляв, увів в оману президента та інших людей.