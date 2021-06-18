В ефірі одного з українських телеканалів Фукс заявив, що він – громадянин України, який платить податки. Начебто саме за його гроші забезпечують армію, будують лікарні та школи.

Зауважте РНБО запровадила санкції проти олігарха Дмитра Фірташа

Це помста Данілова особиста, він ввів в оману президента та інших людей, які ухвалювали сьогодні таке рішення,

– наголосив Фукс.

Окрім того, бізнесмен пообіцяв, що боротиметься за своє ім'я та неодмінно подасть до суду "і на це рішення, і на цю людину".

Зауважте! Окрім того, під час засідання РНБО 18 червня також ввели санкції проти українського олігарха Дмитра Фірташа.

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