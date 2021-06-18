В ефірі одного з українських телеканалів Фукс заявив, що він – громадянин України, який платить податки. Начебто саме за його гроші забезпечують армію, будують лікарні та школи.
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Це помста Данілова особиста, він ввів в оману президента та інших людей, які ухвалювали сьогодні таке рішення,
– наголосив Фукс.
Окрім того, бізнесмен пообіцяв, що боротиметься за своє ім'я та неодмінно подасть до суду "і на це рішення, і на цю людину".
Санкції проти Фукса: головне
- Санкції проти Фукса ввели 18 червня 2021 року.
- Данілов зауважив, що причиною такого рішення РНБО став кейс компанії "Голден Деррік". Мовиться про незаконне отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.
- Серретар РНБО наголосив, що копалини є стратегічним ресурсом країни.
- Їхніми власниками є усі громадяни Українм.