Об этом Фукс сообщил в соцсетях. Он уверяет, что занимается бизнесом и меценатством, исправно платит налоги и не имеет никакого отношения к компании "Голден Деррик".

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Фукс говорит, что не имеет отношения к "Голден Деррик"

Это легко проверить, пользуясь открытыми источниками и точно легко проверить, имея возможности СНБО,

– написал Фукс.

Санкции против бизнесмена ввели именно из-за компании "Голден Деррик", которой всего лишь за один день удалось получить лицензии на добычу полезных ископаемых в Украине.

Бизнесмен советует проверить бизнес жены Данилова

Фукс также забросил нарушения секретарю СНБО Алексею Данилову. Мол, его жена Людмила владеет частью в компаниях Юрия Бродского – сына Михаила Бродского. К Бродскому жену вроде привел сам Данилов, который был членом партии "Яблоко".

Интересно! Ранее Фукс заявлял, что санкции против него – это личная месть Данилова. Ради этого он, мол, ввел в заблуждение президента и других людей.