Про це в ефірі розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап. Проте він зазначив, що можливості та вплив Павла Фукса переоцінюють.

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Після Майдану ексміністр енергетики часів Віктора Януковича Едуард Ставицький втік з України. Дмитро Гнап сказав, що хоч чиновник вивіз багато грошей, але вдома залишив близько 30 кілограмів золота та величезну колекцію швейцарських годинників. Також не міг забрати й 37 газових родовищ, які отримав за президентства Януковича.

Замість того, щоб передати родовища, які на свою фірму "Голден Деррік" оформив Ставицький, скасували спецдозволи на видобуток газу. Родовища повернули обласним радам, які представляють місцеву громаду,

– сказав Дмитро Гнап.

20 родовищ зосереджені на Полтавщині, інші 17 – на Харківщині та Дніпровщині. Гнап пояснив, що обласні ради, коли отримали ліцензії, то не провели прозорі конкурси, щоб залучити інвесторів. Зокрема Полтавська обласна рада передала 19 родовищ для компанії, яка пов'язана з бізнесменом Фуксом.

"Я б не став переоцінювати вплив Фукса і його можливості. Людина до 2014 року була в Москві, займалася будівництвом, а після Євромайдану приїздить до України й починає отримувати статус олігарха. Мені очевидно, що Фукс був маріонеткою у більш впливових гравців. Зокрема, в оточення Петра Порошенка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова", – сказав Гнап.

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Журналіст пояснив, що саме в інтересах Порошенка та Авакова Фукс отримав перспективні та розвідані за державні гроші родовища, оскільки 2018 року Полтавська ОДА передала їх компанії, пов'язаній з Фуксом ці 19 газових родовищ. Таке рішення особисто Лобіював Олександр Біленький, який очолював обласну раду й був у "Блоці Петра Порошенка".

"Фукс отримав частку від цієї оборудки, але був лише виконавцем. За ним стоять впливовіші гравці. Також Фукс близький до олігарха Ігоря Коломойського", – зазначив Гнап.

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Чи РНБО реалізує рішення

Дмитро Гнап переконаний, що Павло Фукс оскаржуватиме в судах рішення РНБО, оскільки немає певності, що Рада мала такі повноваження. Повертати газові родовища у власність держави потрібно було за допомогою суду. Так, у законний спосіб, можна було навіть домогтися покарання представника "БПП" Біленького за розкрадання державних газових родовищ.

"Зараз рішення РНБО можна оскаржити в судах. Не знаю, чим завершиться, але мені здається, що роками Фукс може боротися за ці родовища, аж доки не доведеться Верховній Раді ухвалювати закон чи переводити ці газові родовища у державну власність за процедурою спецконфіскацій (покарання без доведення вини – 24 канал)", – підсумував Гнап.

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