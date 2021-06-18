Відповідний допис бізнесмена у телеграмі датований 21 квітня 2019 року. З того часу його переглянули кілька тисяч людей.
До теми РНБО ввела санкції проти російського бізнесмена Фукса
Фукс у 2019 році оприлюднив свій бюлетень
Павло Фукс голосував у 2019 році за президента України. Тоді він опублікував фото свого бюлетеня.
Я живу в демократичній державі,
– підписав фото Павло Фукс.
Хто такий Павло Фукс
Це український та російський бізнесмен, який заснував девелоперську компанію Mos City Group.
Історія Фукса та "Голден Деррік" розпочалася у 2015 – 2017 роках. Саме тоді кіпрський офшор Hartlog Limited викупив у Едуарда Ставицького 67% акцій компанії. За даними ЗМІ, бенефіціаромом Hartlog Limited був саме Фукс.
Згодом "Голден Деррік" перейменували в ТОВ "Іст Юроуп Петролеу". Водночас журналістські розслідування свідчать, що "Іст Юроуп Петролеум" опосередковано контролює саме Фукс.
Джерело: Вікіпедія
Санкції РНБО проти Павла Фукса: коротко
- РНБО 18 червня ввела санкції проти бізнесмена Павла Фукса. Це трапилось через причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.
- Як приклад, Данілов назвав кейс компанії "Голден Деррік".
- Зокрема, мовиться про день, коли одна людина – певний "Віталій Євгенійович" – зареєстрував відразу 19 компаній.
- Данілов заявив, що "санкції – накладені за ситуації, пов'язані з "Голден Деррік" – це є ліцензії, про які мовилося. Ви знаєте, що людина, яка за один день все це отримала, вона подала у суд на указ президента".
- Павло Фукс заявив, що це особиста помста Данілова. Останній нібито увів президента Володимира Зеленського в оману.