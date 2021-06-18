Соответствующее сообщение бизнесмена в телеграмме датировано 21 апреля 2019 года. С тех пор его просмотрели несколько тысяч человек.

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Фукс в 2019 году обнародовал свой бюллетень

Павел Фукс голосовал в 2019 году за президента Украины. Тогда он опубликовал фото своего бюллетеня.

Обратите внимание! Согласно закону Украины, демонстрация своего бюллетеня запрещена. Это нарушение тайны голосования, которое карается штрафом.

Я живу в демократическом государстве,

– подписал фото Павел Фукс.

Кто такой Павел Фукс

Это украинский и российский бизнесмен, основавший девелоперскую компанию Mos City Group.



История Фукса и "Голден Деррик" началась в 2015 – 2017 годах. Именно тогда кипрский офшор Hartlog Limited выкупил у Эдуарда Ставицкого 67% акций компании. По данным СМИ, бенефициаром Hartlog Limited был именно Фукс.



Впоследствии "Голден Деррик" переименовали в ООО "Ист Юроуп Петролеу". В то же время журналистские расследования свидетельствуют, что "Ист Юроуп Петролеум" опосредованно контролирует именно Фукс.

Источник: Это украинский и российский бизнесмен, основавший девелоперскую компанию Mos City Group.История Фукса и "Голден Деррик" началась в 2015 – 2017 годах. Именно тогда кипрский офшор Hartlog Limited выкупил у Эдуарда Ставицкого 67% акций компании. По данным СМИ, бенефициаром Hartlog Limited был именно Фукс.Впоследствии "Голден Деррик" переименовали в ООО "Ист Юроуп Петролеу". В то же время журналистские расследования свидетельствуют, что "Ист Юроуп Петролеум" опосредованно контролирует именно Фукс.Источник: Википедия

Санкции СНБО против Павла Фукса: коротко