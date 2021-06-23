Об этом в эфире рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап. Однако он отметил, что возможности и влияние Павла Фукса переоценивают.

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Как недра попали к Фуксу

После Майдана экс-министр энергетики времен Виктора Януковича Эдуард Ставицкий бежал из Украины. Дмитрий Гнап сказал, что чиновник вывез много денег, но дома оставил около 30 килограммов золота и огромную коллекцию швейцарских часов. Также не мог забрать и 37 газовых месторождений, которые получил при президентстве Януковича.

Вместо того чтобы передать месторождения, которые на свою фирму "Голден Деррик" оформил Ставицкий, отменили спецразрешения на добычу газа. Месторождения вернули областным советам, представляющим местную общину,

– сказал Дмитрий Гнап.

20 месторождений сосредоточены в Полтавской области, остальные 17 – в Харьковской и Днепровской областях. Гнап пояснил, что областные советы, когда получили лицензии, не провели прозрачные конкурсы, чтобы привлечь инвесторов. В частности Полтавский областной совет передал 19 месторождений для компании, которая связана с бизнесменом Фуксом.

"Я бы не стал переоценивать влияние Фукса и его возможности. Человек до 2014 года был в Москве, занимался строительством, а после Евромайдана приезжает в Украину и начинает получать статус олигарха. Мне очевидно, что Фукс был марионеткой у более влиятельных игроков. В частности, в окружение Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова", – сказал Гнап.

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Журналист пояснил, что именно в интересах Порошенко и Авакова Фукс получил перспективные и разведанные за государственные деньги месторождения, поскольку в 2018 году Полтавская ОГА передала их компании, связанной с Фуксом эти 19 газовых месторождений. Такое решение лично лоббировал Александр Беленький, который возглавлял областной совет и был в "Блоке Петра Порошенко".

"Фукс получил долю от этой сделки, но был лишь исполнителем. За ним стоят более влиятельные игроки. Также Фукс близок к олигарху Игорю Коломойскому", – отметил Гнап.

Гнап рассказал, как газовые недра попали к Фуксу: смотрите видео

Реализует ли СНБО решение

Дмитрий Гнап убежден, что Павел Фукс будет обжаловать в судах решение СНБО, поскольку нет уверенности, что Совет имел такие полномочия. Возвращать газовые месторождения в собственность государства нужно было с помощью суда. Так, законным способом, можно было даже добиться наказания представителя "БПП" Беленького за хищение государственных газовых месторождений.

"Сейчас решение СНБО можно обжаловать в судах. Не знаю, чем закончится, но мне кажется, что годами Фукс может бороться за эти месторождения, пока не придется Верховной Раде принимать закон или переводить эти газовые месторождения в государственную собственность по процедуре спецконфискаций (наказание без доказательств вины – 24 канал)", – подытожил Гнап.

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