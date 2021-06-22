Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил политический эксперт Евгений Хурсин.

"Спикер Верховной Рады Разумков и глава МВД Аваков не стали голосовать за санкции против крупных бизнесменов-олигархов Фукса и Фирташа, которые, как утверждает СНБО, строили различные коррупционные схемы и связаны с Россией. Во время заседания СНБО эти два государственных деятеля, как говорят в околополитической тусовке, по сути, руководствовались более личными интересами и амбициями", – написал он.

По словам Хурсина, Разумков в очередной раз решил показать свою “независимость” президенту Владимиру Зеленскому.

Разумков лишний раз продемонстрировал свою "независимость" от Зеленского и команды власти в общем. Что логично для политика, укрепляющего позиции для строительства сольной карьеры, но мелковато для главы парламента. У Авакова же – причина более обоснованная. Как говорят в кругах старых харьковских элит, Фукс является его давним бизнес-партнером, поэтому рука, как говорится, дрогнула,

– отметил эксперт.

Он добавил, что Аваков и Фукс вместе, в одной команде, борются за власть в Харькове.

"В общем-то, такая позиция вряд ли имеет что-то общее с государственными интересами. Тут личное превалирует. Аваков очень долго уже министр, а Разумков строит карьеру как отдельный политический лидер", – резюмировал Хурсин.

Напомним, 18 июня Совет нацбезопасности ввел санкции против Дмитрия Фирташа. Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, основанием для санкций стало участие Фирташа в титановом бизнесе и поставки сырья на военные предприятия России.

Кроме Фирташа, санкции также применили в отношении бизнесмена Павла Фукса. В его случае, пояснил Данилов, основанием стало незаконное получение лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине, связанное с компанией "Голден Деррик".