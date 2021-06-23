Фукс продолжает отрицать свою принадлежность к компании, которую Совет национальной безопасности и обороны указал в своем решении о санкциях. Бизнесмен еще раз подчеркнул, что обвинение он будет обжаловать в суде.

Заметьте Бизнесмен Фукс хочет обжаловать в суде решение СНБО о санкциях

В то же время сейчас, по словам бизнесмена, он вроде бы не хочет усложнять работу наблюдательного совета "Бабьего Яра".

Санкции против Фукса: главное

Российский бизнесмен Павел Фукс оказался под санкциями 18 июня 2021 года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга рассказал, что бизнесмен причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. По словам Данилова, имеется в виду кейс компании "Голден Деррик".

Свой рассказ секретарь СНБО проиллюстрировал историей некоего "Виталия Евгеньевича", которому в течение дня "посчастливилось" получить 19 лицензий на добычу углеводородов.

Данилов отметил, что недрами владеют все граждане Украины.

Позиция Фукса