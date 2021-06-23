Фукс продовжує заперечувати свою приналежність до компанії, яку Рада національної безпеки і оборони вказала у своєму рішенні про санкції. Бізнесмен ще раз наголосив, що обвинувачення він оскаржуватиме у суді.

Зауважте Бізнесмен Фукс хоче оскаржити в суді рішення РНБО про санкції

Водночас наразі, за словами бізнесмена, він начебто не хоче ускладнювати роботу наглядової ради "Бабиного Яру".

Санкції проти Фукса: головне

Російський бізнесмен Павло Фукс опинився під санкціями 18 червня 2021.

Секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу розповів, що бізнесмен причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. За словами Данілова, мається на увазі кейс компанії "Голден Деррік".

Свою розповідь секретар РНБО проілюстрував історією певного "Віталія Євгенійовича", якому упродовж дня "пощастило" отримати 19 ліцензій на видобування вуглеводнів.

Данілов зауважив, що надрами володіють усі громадяни України.

Позиція Фукса