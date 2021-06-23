Фукс продовжує заперечувати свою приналежність до компанії, яку Рада національної безпеки і оборони вказала у своєму рішенні про санкції. Бізнесмен ще раз наголосив, що обвинувачення він оскаржуватиме у суді.
Зауважте Бізнесмен Фукс хоче оскаржити в суді рішення РНБО про санкції
Водночас наразі, за словами бізнесмена, він начебто не хоче ускладнювати роботу наглядової ради "Бабиного Яру".
Санкції проти Фукса: головне
- Російський бізнесмен Павло Фукс опинився під санкціями 18 червня 2021.
- Секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу розповів, що бізнесмен причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. За словами Данілова, мається на увазі кейс компанії "Голден Деррік".
- Свою розповідь секретар РНБО проілюстрував історією певного "Віталія Євгенійовича", якому упродовж дня "пощастило" отримати 19 ліцензій на видобування вуглеводнів.
- Данілов зауважив, що надрами володіють усі громадяни України.
Позиція Фукса
- Фукс наполягає, що він є українським бізнесменом і аргументує це тим, що живе в Україні та сплачує податки.
- Санкції РНБО Фукс назвав особистою помстою Данілова.