Также в Совете нацбезопасности и обороны объяснили, что "черных списков" сайтов не будет. Ведь современный мир требует и современных подходов в области защиты информационного пространства.

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Защита информационного пространства: зачем нужна новая рабочая группа при СНБО

Все украинское общество – и государственный сектор, и общественный – хорошо ощущает на себе последствия агрессии России, говорится в сообщении СНБО.

Агрессии, которая до сих пор не прекратилась, и имеет гибридный характер.

Агрессии, которая проникает в информационное и киберпространство в ущерб критической инфраструктуре государства и частному бизнесу.

Учитывая все это президент Зеленский и СНБО начали применять специальные санкции. Среди них есть и ограничения доступа пользователей интернета к ряду сайтов и страниц в соцсетях, которые распространяли фейки и ложь.

Впрочем, воплощение этих санкции уперлось в определенные проблемы.

Например, не все провайдеры имели необходимое оборудование для блокировки сайтов.

Также нормативная база в Украине не была готова к таким мерам.

В июне профильные бизнес-ассоциации обратились к СНБО с просьбой рассмотреть механизмы взаимодействия. И уже 1 июля после первых консультаций предложили создать:

" Площадку для обмена мнениями и выработки конкретных решений по защите информационного пространства государства".

Именно такой площадкой стала новая рабочая группа при СНБО. 8 июля 2021 состоялось ее учредительное заседание.

Представителей в группу предоставили все ведущие интернет-провайдеры, мобильные операторы, профильные общественные организации. От государства туда вошли представители СНБО, СБУ, правительства и других ответственных органов.

Важно: все участники учредительного заседания группы признали идею создания реестра запрещенных ресурсов устаревшей и неоправданной. Современный мир требует инновационных подходов.

Рабочая группа поставила целью определить алгоритмы действий для операторов телекоммуникаций в исполнение закона о санкциях и защиты информационного пространства.

Таким образом должны быть созданы прозрачные правила игры для всех участников рынка.

Их и закрепят в обновленной нормативной базе – с учетом опыта демократических стран мир.

Стран, где уже реализованы такие механизмы, и при этом не ограничены права и свободы граждан.