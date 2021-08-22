Про прибуття польського лідера повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця. Дуда, наголосив дипломат, пробуде в Україні 3 дні.
Дуда візьме участь у саміт Кримської платформи
Попереду три дні інтенсивного візиту-участі у саміті Кримської платформи та урочистості з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Спасибі за вашу підтримку і солідарність,
– написав Дещиця.
Що заплановано під час візиту Анджея Дуди:
- Участь у Кримській платформі.
- Зустріч у рамках заходу з главами Естонії, Литви та Латвії.
- Зустріч з поляками, які проживають в Україні, і членами правління Міжнародної асоціації польських підприємців в Україні.
- Участь у великому гала-концерті у Національній опері України.
Анджей Дуда прибув в Україну / Фото Андрія Дещиці
Кримська платформа розпочне роботу 23 серпня
Зазначимо, що саміт стартує вже 23 серпня. Окрім країни-господарки – України, участь у заході візьмуть представники 44 держав.
14 країн будуть представлені на найвищому рівні – президентів, ще 14 – на рівні прем'єрів. Питання деокупації Криму обговорюватимуть на 4 тематичних панелях.
Ми вітаємо президента Польщі в Україні! Попереду у нас три дні інтенсивного візиту - участь у Саміті Кримської платформи та святкування 30 -ї річниці Незалежності України. Дякую за підтримку та солідарність!