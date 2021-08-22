Про прибуття польського лідера повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця. Дуда, наголосив дипломат, пробуде в Україні 3 дні.

​До теми Не є догоджанням Путіну, – Меркель відповіла, чому не братиме участь у Кримській платформі

Дуда візьме участь у саміт Кримської платформи

Попереду три дні інтенсивного візиту-участі у саміті Кримської платформи та урочистості з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Спасибі за вашу підтримку і солідарність,

– написав Дещиця.

Що заплановано під час візиту Анджея Дуди:

Участь у Кримській платформі.

Зустріч у рамках заходу з главами Естонії, Литви та Латвії.

Зустріч з поляками, які проживають в Україні, і членами правління Міжнародної асоціації польських підприємців в Україні.

Участь у великому гала-концерті у Національній опері України.

Анджей Дуда прибув в Україну / Фото Андрія Дещиці

Кримська платформа розпочне роботу 23 серпня

Зазначимо, що саміт стартує вже 23 серпня. Окрім країни-господарки – України, участь у заході візьмуть представники 44 держав.

​Актуально Якщо не буде дій – це просто заохочування агресора, – Чубаров про Кримську платформу

14 країн будуть представлені на найвищому рівні – президентів, ще 14 – на рівні прем'єрів. Питання деокупації Криму обговорюватимуть на 4 тематичних панелях.

Текст публікації Андрія Дещиці:

Ми вітаємо президента Польщі в Україні! Попереду у нас три дні інтенсивного візиту - участь у Саміті Кримської платформи та святкування 30 -ї річниці Незалежності України. Дякую за підтримку та солідарність!