О прибытии польского лидера сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица. Дуда, подчеркнул дипломат, пробудет в Украине 3 дня.
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Дуда примет участие в саммите Крымской платформе
Впереди три дня интенсивного визита-участия в саммите Крымской платформы и торжества по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. Спасибо за вашу поддержку и солидарность,
– написал Дещица.
Что запланировано во время визита Анджея Дуды:
- Участие в Крымской платформе.
- Встреча в рамках мероприятия с главами Эстонии, Литвы и Латвии.
- Встреча с поляками, проживающими в Украине, и членами правления Международной ассоциации польских предпринимателей в Украине.
- Участие в большом гала-концерте в Национальной опере Украины.
Дуда прибыл в Украину / Фото Андрея Дещицы
Крымская платформа начнет работу 23 августа
Отметим, что саммит стартует уже 23 августа. Кроме страны-хозяйки – Украины, участие в мероприятии примут представители 44 государств.
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14 стран будут представлены на самом высоком уровне – президентов, еще 14 – на уровне премьеров. Вопрос деоккупации Крыма обсудят на 4 тематических панелях.
Текст публикации Андрея Дещицы:
Мы приветствуем президента Польши в Украине! Впереди у нас три дня интенсивного визита – участие в Саммите Крымской платформы и празднования 30-й годовщины Независимости Украины. Спасибо за поддержку и солидарность!