О прибытии польского лидера сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица. Дуда, подчеркнул дипломат, пробудет в Украине 3 дня.

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Дуда примет участие в саммите Крымской платформе

Впереди три дня интенсивного визита-участия в саммите Крымской платформы и торжества по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. Спасибо за вашу поддержку и солидарность,

– написал Дещица.

Что запланировано во время визита Анджея Дуды:

Участие в Крымской платформе.

Встреча в рамках мероприятия с главами Эстонии, Литвы и Латвии.

Встреча с поляками, проживающими в Украине, и членами правления Международной ассоциации польских предпринимателей в Украине.

Участие в большом гала-концерте в Национальной опере Украины.



Дуда прибыл в Украину / Фото Андрея Дещицы

Крымская платформа начнет работу 23 августа

Отметим, что саммит стартует уже 23 августа. Кроме страны-хозяйки – Украины, участие в мероприятии примут представители 44 государств.

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14 стран будут представлены на самом высоком уровне – президентов, еще 14 – на уровне премьеров. Вопрос деоккупации Крыма обсудят на 4 тематических панелях.

Текст публикации Андрея Дещицы:

Мы приветствуем президента Польши в Украине! Впереди у нас три дня интенсивного визита – участие в Саммите Крымской платформы и празднования 30-й годовщины Независимости Украины. Спасибо за поддержку и солидарность!