Почему Меркель не примет участие в Крымской платформе
Канцлер отметила, что считает оккупацию Крыма – нарушением международного права. Ее мнение не изменилось. Об этом Меркель заявила на пресс-конференции в Киеве 22 августа.
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Мой визит связан с вопросами, которые близки к Крымской платформе. Это минские договоренности и нормандский формат. Это мой прощальный визит, ведь в качестве канцлера я больше не приеду в Украину,
– сказала политик.
По ее словам, на саммит должен был приехать министр иностранных дел Германии Хайко Маас, однако из-за ситуации в Афганистане ему это не удастся. Поэтому участие в Крымской платформе примет министр экономики и энергетики Петер Альтмаер.
"Это не связано с нашими отношениями с Россией", – заверила Меркель.
Крымская платформа: что нужно знать
- Саммит состоится в Киеве 23 августа. Он станет первой международной площадкой, на которой будут обсуждаться вопросы деоккупации и реинтеграции Крыма.
- Участие в Крымской платформе примут делегаты из 40 стран мира. Россия же заявила, что будет саботировать саммит.