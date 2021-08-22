Почему Меркель не примет участие в Крымской платформе

Канцлер отметила, что считает оккупацию Крыма – нарушением международного права. Ее мнение не изменилось. Об этом Меркель заявила на пресс-конференции в Киеве 22 августа.

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Мой визит связан с вопросами, которые близки к Крымской платформе. Это минские договоренности и нормандский формат. Это мой прощальный визит, ведь в качестве канцлера я больше не приеду в Украину,

– сказала политик.

По ее словам, на саммит должен был приехать министр иностранных дел Германии Хайко Маас, однако из-за ситуации в Афганистане ему это не удастся. Поэтому участие в Крымской платформе примет министр экономики и энергетики Петер Альтмаер.

"Это не связано с нашими отношениями с Россией", – заверила Меркель.

Обратите внимание! Канцлер 22 августа приехала на встречу с президентом Владимиром Зеленским в Киев. Перед тем она в Москве разговаривала с главой Кремля Владимиром Путиным. Тот просил, чтобы политик "повлияла" на Украину в вопросе Донбасса. Якобы Киев не придерживается обязательств.

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