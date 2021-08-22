Чому Меркель не візьме участь у Кримській платформі

Канцлерка наголосила, що вважає окупацію Криму – порушенням міжнародного права. Її думка не змінилася. Про це Меркель заявила на пресконференції у Києві 22 серпня.

Читайте також Зеленський закликав тиснути на Росію, поки не буде нормандської зустрічі: заява Меркель

Мій візит пов'язаний з питаннями, які близькі до Кримської платформи. Це мінські домовленості та нормандський формат. Це мій прощальний візит, адже у якості канцлера я більше не приїду в Україну,

– сказала політикиня.

За її словами, на саміт мав приїхати міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, однак через ситуацію в Афганістані йому це не вдасться. Тому участь у Кримській платформі візьме міністр економіки та енергетики Петер Альтмаєр.

"Це не пов'язано з нашими відносинами з Росією", – запевнила Меркель.

Зверніть увагу! Канцлерка 22 серпня приїхала на зустріч з президентом Володимиром Зеленським до Києва. Перед тим вона у Москві розмовляла з очільником Кремля Володимиром Путіним. Той просив, аби політикиня "повпливала" на Україну у питанні Донбасу. Мовляв, Київ не дотримується зобов'язань.

Кримська платформа: що треба знати