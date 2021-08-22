В Украину прилетела канцлер Германии Ангела Меркель. Она уже пообщалась с Владимиром Зеленским. После этого лидеры государств провели совместный брифинг.

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Зеленский о необходимости давления на Россию

Президент Украины заявил, что украинская сторона поддерживает проведение нормандской встречи.

Наша позиция относительно проведения саммита "нормандской четверки" неизменна. Пока отсутствует прогресс, давление в России должно сохраняться. Мы хотим видеть активные усилия партнеров,

– отметил Зеленский.

Глава государства уточнил, что Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию относительно мирного урегулирования на Донбассе.

Зеленский также отметил, что Украина стремится добиться режима постоянного и устойчивого соблюдения огня, обмена удерживаемыми лицами, открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий, а также доступа туда представителей Красного креста.

Меркель о желании нового саммита "нормандской четверки"

В то же время канцлер Германии сообщила, что в направлении нормандского формата все идет не так, как она хотела.

Я хотела бы также провести (встречу – 24 канал) еще раз на уровне президентов, на высшем политическом уровне, и пригласить и российского, и французского, и украинского президентов,

– сказала Меркель.

Она уточнила, что если разработать правильную повестку дня, то это станет возможным.

Справка. Меркель прибыла в Киев 22 августа. С Зеленским она встретилась в Мариинском дворце. Перед визитом в Украину канцлер посетила Россию.