Так считает председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он считает, что нужно не только напоминать о существовании международного права, которое нарушила Россия, но и руководствоваться его положениями.

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"Если по призывам не будет конкретных действий, это просто поощрение агрессора", – заверил Чубаров.

Несмотря на угрозы от России в Крымской платформе примут участие более 40 стран. Представители выразили четкую позицию, что опасность от агрессора – это не только об Украине. Теперь важно не потерять этой тональности.

Такая платформа стала не разовым мероприятием. Она должна происходить регулярно. Сплоченный круг наших партнеров, которые готовы приезжать сами и делегировать кого-то от себя, лишь бы все стало на регулярные рельсы,

– заметил политолог-международник Максим Яковлев.

Чтобы максимум привлечь международное сообщество, кроме инаугурационной части Крымского саммита с заявлениями на высоком уровне, предусмотрено и 4 дискуссионные панели. Речь пойдет о таких темах:

колонизация;

реинтеграция Крыма через защиту прав человека;

как совместить прагматические интересы с этической политикой и ценностями;

угрозы Азовского и более широкого Черноморского региона как вызов международной безопасности.

Представители ООН и ОБСЕ разочаровали экспертов

Специалисты разочарованно смотрят на ООН и ОБСЕ, ведь те решили направить представителей не самого высокого уровня. Проблема якобы в нерешительности самих организаций.

"По крайней мере ООН в своем уставе, а ОБСЕ де-факто провозглашают территориальную целостность и все другие подобные вещи. Мне кажется, что это еще одно свидетельство того, что многосторонняя дипломатия, где есть Россия – к сожалению, не действенна", – отметил экс-министр Владимир Огрызко.

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