Деталі про перший саміт Кримської платформи, який відбувається у столиці України 23 серпня, а також основні заяви учасників заходу читайте у матеріалі.

До теми У Києві стартував саміт Кримської платформи: онлайн-трансляція

Вступне слово Зеленського

Президент привітав усі 46 делегацій учасників першого саміту Кримської платформи.

Я був би щасливий бачити вас в України не тільки через такий привід. 7 років у моєї держави Росія окупувала Крим, його площа більша ніж деякі країни світи,

– звернувся глава України до учасників заходу.

Він наголосив, що українські землі незаконно захопила одна із держав Радбезу ООН. Від початку окупації Москва у 3 рази збільшила свою військову присутність на півострові. А Кримський півострів перетворився на територію, де системно порушують права людини.

Зеленський додав, що окупація Криму ставить під сумнів ефективність всієї міжнародної системи безпеки: "Без відновлення довіри до неї жодна держава не може бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації території".

Президент України розповів, що тимчасова окупація Криму Росією триває вже 2 741 день. "Надто багато часу втрачено, на жаль. Ми більше не повинні втрачати жодного дня. Україна починає писати нову главу в історії українського Криму – це глава про деокупацію", – зазначив Зеленський. Та уточнив, що цей саміт проводять не заради чергового саміту, а питання Криму не повинне зникнути з міжнародного порядку денного.

"Окупація почалася в Москві, деокупацію ми розпочнемо в Києві", – підсумував український лідер. Він висловив сподівання, що 23 серпня 2021 року стане початком цього процесу.

Заклики Разумкова

Спікер Верховної Ради розпочав з того, що висловив сподівання, що Кримська платформа працюватиме не тільки на користь повернення українського Криму, а забезпечить виконання міжнародних норм та верховенство права.

Росія відділила материкову частину України від Криму колючим дротом та блокпостами, але вона ніколи не розділить людей, які живуть тут і там, бо це єдиний народ,

– заявив Разумков.

Він закликав учасників заходу об'єднатися довкола зусиль, які робить Україна, адже перемагати будь-які виклики можна лише згуртувавшись.

Застереження Шмигаля

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна зазнала величезних втрат від окупації Криму. За оцінками експертів, мовиться про понад 100 мільярдів доларів – це втрачені природні ресурси, активи держави, промисловість.

Одна з глобальних проблем – Крим перебуває на грані екологічної катастрофи. Домівка мільйонів українців перетворюється на військову базу та режимний об'єкт,

– звернув він увагу.

Шмигаль додав, що Крим є українським, держава ніколи не визнає його втраченою територією та робитиме все, аби питання не зникло з порядку денного на міжнародній арені.

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У Києві стартував саміт Кримської платформи: онлайн-трансляція



Кримська платформа: що відомо