З президентів на саміт приїхали польський лідер Анджей Дуда та його колеги Егілс Левітс з Латвії та Зузана Чапутова зі Словаччини. Інші країни представляють чиновники не такого високого рівня.

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Щиро вітаю всі 46 делегацій учасників першого саміту Кримська платформа. Я був би щасливий бачити вас в України не тільки через такий привід,

– сказав Володимир Зеленський.

Хто приїхав на Кримську платформу

На саміт Кримської платформи, який триває 23 серпня у виставковому центрі "Парковий" у Києві, прибули:

голова Європейської ради Шарль Мішель;

президенти Латвії, Литви, Естонії, Польщї, Словаччини, Угорщини, Молдови, Словенії, Фінляндії;

прем'єр-міністри Румунії, Грузії, Хорватії, Швеції;

глави парламентів Швейцарії та Чехії;

міністри закордонних справ Туреччини, Франції, Іспанії, Італії, Бельгії, Австрії, Нідерландів, Люксембургу, Ірландії, Данії, Болгарії, Чорногорії, Північної Македонії;

міністри оборони Британії та Португалії;

делегацію США очолила міністерка енергетики Дженніфер Гренгольм, а також тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та заступник міністра енергетики США з міжнародних справ Ендрю Лайт;

Німеччину на установчому саміті Кримської платформи представить федеральний міністр економіки й енергетики Петер Альтмайер.

державний секретар МЗС Норвегії;

європейську комісію представлятиме віцепрезидент Валдіс Домбровскіс, НАТО – заступник генерального секретаря Мірча Джоане;

генсекретарі Ради Європи і ГУАМ;

посли Нової Зеландії, Мальти, Японії, Австралії, Кіпру, Канади та Греції.

Саміт Кримської платформи у Києві / Фото Офіс Президента

Саміт Кримської платформи: дивіться онлайн-трансляцію