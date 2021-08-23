"Розуміємо Україну з власної історії", – Дуда

Свій виступ президент Польщі розпочав українською мовою. Він подякував Володимиру Зеленському за запрошенням на Кримську платформу, а далі продовжив свою промову польською.

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Поляки вас розуміють, вашу ситуацію та страждання. Ви можете розраховувати на нашу підтримку. Україна потребує міжнародної солідарності. Наша зустріч є нагодою висловити солідарність з українським та кримським народами,

– наголосив Дуда.

Він запевнив, що не підтримує окупацію Криму Росією. "Ми з власної історії дуже добре знаємо, як це – коли залишають союзники, як болить їхня байдужість. У 1945 році ми самі це відчували".

Дуда розповів про ситуацію в Криму: переслідування церкви, мілітаризацію півострова, порушення прав людини. Він підкреслив, що Кримська платформа є для того, аби чітко сказати, що питання Криму не байдуже.

"Ніхто з нас не буде байдужим до топтання міжнародного права, депортацій та тортур. Це все щоденність мешканців Криму", – сказав політик.

Свій виступ президент Польщі завершив словами: "Крим – це Україна. Ще не вмерла Україна!".

Кримська платформа: коротко