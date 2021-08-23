"Понимаем Украины по собственной истории", – Дуда

Свое выступление президент Польши начал на украинском языке. Он поблагодарил Владимира Зеленского за приглашение на Крымскую платформу, а дальше продолжил свою речь на польском.

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Поляки вас понимают, вашу ситуацию и страдания. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Украина нуждается в международной солидарности. Наша встреча является возможностью выразить солидарность с украинским и крымским народами,

– отметил Дуда.

Он заверил, что не поддерживает оккупацию Крыма Россией. "Мы по собственной истории очень хорошо знаем, как это – когда покидают союзники, как болит их равнодушие. В 1945 году мы сами это чувствовали".

Дуда рассказал о ситуации в Крыму: преследование церкви, милитаризация полуострова, нарушение прав человека. Он подчеркнул, что Крымская платформа существует для того, чтобы четко сказать, что вопрос Крыма не безразличен.

"Никто из нас не будет равнодушным к топтанию международного права, депортациям и пыткам. Это все обыденность жителей Крыма", – сказал политик.

Свое выступление президент Польши завершил словами: "Крым – это Украина. Ще не вмерла Украина!".

Крымская платформа: коротко