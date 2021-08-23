С президентов на саммит приехали польский лидер Анджей Дуда и его коллеги Эгилс Левитс из Латвии и Зузана Чапутова из Словакии. Другие страны представляют чиновники не такого высокого уровня.
Читайте также Мы больше не должны терять ни одного дня, – Зеленский на саммите Крымской платформы
Искренне поздравляю все 46 делегаций участников первого саммита Крымская платформа. Я был бы счастлив видеть вас в Украине не только по такому поводу,
– сказал Владимир Зеленский.
Кто приехал на Крымскую платформу
На саммит Крымской платформы, который идет 23 августа в выставочном центре "Парковый" в Киеве, прибыли:
- председатель Европейского совета Шарль Мишель;
- президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении, Финляндии;
- премьер-министры Румынии, Грузии, Хорватии, Швеции;
- главы парламентов Швейцарии и Чехии;
- министры иностранных дел Турции, Франции, Испании, Италии, Бельгии, Австрии, Нидерландов, Люксембурга, Ирландии, Дании, Болгарии, Черногории, Северной Македонии;
- министры обороны Великобритании и Португалии;
- делегацию США возглавила министр энергетики Дженнифер Гренгольм, а также временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и заместитель министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайт;
- Германию на учредительном саммите Крымской платформы представит федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.
- государственный секретарь МИД Норвегии;
- европейскую комиссию будут представлять вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО – заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ;
- Генсек Совета Европы и ГУАМ;
- послы Новой Зеландии, Мальты, Японии, Австралии, Кипра, Канады и Греции.
Саммит Крымской платформы в Киеве / Фото Офис Президента
Саммит Крымской платформы: смотрите онлайн-трансляцию