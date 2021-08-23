С президентов на саммит приехали польский лидер Анджей Дуда и его коллеги Эгилс Левитс из Латвии и Зузана Чапутова из Словакии. Другие страны представляют чиновники не такого высокого уровня.

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Искренне поздравляю все 46 делегаций участников первого саммита Крымская платформа. Я был бы счастлив видеть вас в Украине не только по такому поводу,

– сказал Владимир Зеленский.

Кто приехал на Крымскую платформу

На саммит Крымской платформы, который идет 23 августа в выставочном центре "Парковый" в Киеве, прибыли:

председатель Европейского совета Шарль Мишель;

президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении, Финляндии;

премьер-министры Румынии, Грузии, Хорватии, Швеции;

главы парламентов Швейцарии и Чехии;

министры иностранных дел Турции, Франции, Испании, Италии, Бельгии, Австрии, Нидерландов, Люксембурга, Ирландии, Дании, Болгарии, Черногории, Северной Македонии;

министры обороны Великобритании и Португалии;

делегацию США возглавила министр энергетики Дженнифер Гренгольм, а также временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и заместитель министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайт;

Германию на учредительном саммите Крымской платформы представит федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

государственный секретарь МИД Норвегии;

европейскую комиссию будут представлять вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО – заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ;

Генсек Совета Европы и ГУАМ;

послы Новой Зеландии, Мальты, Японии, Австралии, Кипра, Канады и Греции.

Саммит Крымской платформы в Киеве / Фото Офис Президента

Саммит Крымской платформы: смотрите онлайн-трансляцию​