О том, кто представит Германию на Крымской платформе, изданию рассказала госпожа посол этой страны в Украине Анка Фельдхузен.
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Известный представитель Германии на Крымской платформе
Германию на первом саммите Крымской платформы будет представлять федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер,
– отметила Фельдхузен.
Он является доверенным лицом канцлера Ангелы Меркель. Ранее Альтмайер занимал пост главы Федеральной канцелярии.
Госпожа посол также предположила, что неслучайно 23 августа именно Альтмайер приедет в Киев после того, как федеральный министр иностранных дел Хайко Маас был вынужден срочно отменить свое участие в Крымской платформе из-за событий в Афганистане.
Петер Альтмайер и его причастность к вопросам Украины
- В 2019 году Альтмайер принимал активное участие в переговорах по контракту о транзите газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".
- Тема энергетической безопасности в контексте газопровода "Северный поток-2" также будет на повестке дня министра во время саммита Крымской платформы.
Крымская платформа: последние новости
- Саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве. Он будет состоять из 4 тематических панелей.
- Всего в мероприятии планируют принять участие 45 стран. В частности, свое согласие дали все 30 стран НАТО.
- Однако 21 августа из-за давления России одно государство отказалось от участия, какое именно – неизвестно.