Он также будет находиться в Украине на День Независимости 24 августа. Об этом 21 августа сообщили в организации Североатлантического договора.

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НАТО на саммите Крымской платформы и на День Независимости представит Мирча Джоанэ

23 – 24 августа 2021 года заместитель генсекретаря НАТО господин Мирча Джоанэ посетит Киев,
– рассказали в НАТО.

Джоанэ примет участие в саммите Крымской платформы, а также выступит на панельной дискуссии "Угрозы Азово-Черноморскому региону как вызов международной безопасности: консолидация усилий и пути решения".

24 августа заместитель генсекретаря примет участие в праздновании Дня Независимости. Более того, у представителя НАТО запланированы встречи со:

  • спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым;
  • вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым;
  • секретарем СНБО Алексеем Даниловым;
  • а также Александром Мережко и Марьяной Безуглой.

Коротко о Крымской платформе и праздновании 30 годовщины Независимости

  • Крымскую платформу в 2020 году инициировал Владимир Зеленский. Это дипломатическая инициатива, которая должна объединить силы вокруг деоккупации полуострова.
  • Первый саммит Крымской платформы будет состоять из 4 тематических панелей.
  • Более того, 24 августа в 30 годовщину Дня Независимости в Киеве состоится концерт и парад войск на Крещатике и Майдане Независимости, торжественное прохождение катеров Днепром, а также пролет авиации, марш защитников Украины 2021, фестиваль "Ветеранфест" в парке "Владимирская горка", концерт на НСК "Олимпийском" и другие мероприятия.