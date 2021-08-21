Він також перебуватиме в Україні на День Незалежності 24 серпня. Про це 21 серпня повідомили у організації Північноатлантичного договору.
До теми Остання країна НАТО підтвердила участь у Кримській платформі
НАТО на саміті Кримської платформи та на День Незалежності представить Мірча Джоане
23 – 24 серпня 2021 року заступник генсекретаря НАТО пан Мірча Джоане відвідає Київ,
– розповіли у НАТО.
Джоане візьме участь в саміті Кримської платформи, а також виступить на панельній дискусії "Загрози Азово-Чорноморському регіону як виклик міжнародній безпеці: консолідація зусиль і шляхи вирішення".
24 серпня заступник генсекретаря візьме участь в святкування Дня Незалежності. Ба більше, у представника НАТО заплановані зустрічі зі:
- спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим;
- віце-прем'єром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим;
- секретарем РНБО Олексієм Даніловим;
- а також Олександром Мережком та Мар'яною Безуглою.
Коротко про Кримську платформу та святкування 30 річниці Незалежності
- Кримську платформу в 2020 році ініціював Володимир Зеленський. Це дипломатична ініціатива, яка має об'єднати сили навколо деокупації півострова.
- Перший саміт Кримської платформи складатиметься з 4 тематичних панелей.
- Ба більше, 24 серпня у 30 річницю Дня Незалежності в Києві відбудеться концерт та парад військ на Хрещатику та Майдані Незалежності, урочисте проходження катерів Дніпром, а також проліт авіації, марш захисників України 2021, фестиваль "Ветеранфест" у парку "Володимирська гірка", концерт на НСК "Олімпійському" та інші заходи.