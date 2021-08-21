Він також перебуватиме в Україні на День Незалежності 24 серпня. Про це 21 серпня повідомили у організації Північноатлантичного договору.

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НАТО на саміті Кримської платформи та на День Незалежності представить Мірча Джоане

23 – 24 серпня 2021 року заступник генсекретаря НАТО пан Мірча Джоане відвідає Київ,

– розповіли у НАТО.

Джоане візьме участь в саміті Кримської платформи, а також виступить на панельній дискусії "Загрози Азово-Чорноморському регіону як виклик міжнародній безпеці: консолідація зусиль і шляхи вирішення".

24 серпня заступник генсекретаря візьме участь в святкування Дня Незалежності. Ба більше, у представника НАТО заплановані зустрічі зі:

спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим;

віце-прем'єром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим;

секретарем РНБО Олексієм Даніловим;

а також Олександром Мережком та Мар'яною Безуглою.

Зверніть увагу! Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня у Києві. У ньому візьмуть участь всі 30 країн НАТО. Загалом у саміті планують взяти участь 45 країн. Однак 21 серпня через тиск Росії одна держава відмовилась від участі.

Коротко про Кримську платформу та святкування 30 річниці Незалежності