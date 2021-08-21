Ще напередодні участь Албанії у саміті була під питанням. Водночас країна вже підтвердила свою присутність на заході.

Зауважте Міністерка енергетики США прибуде на саміт Кримської платформи: реакція МЗС України

Хто представить Албанію на саміті, наразі невідомо.

Росія ввела санкції проти Кулеби та Данілова

  • Напередодні саміту Кримської платформи країна-окупант ввела санкції проти низки українських політиків та дипломатів. Серед них – глава МЗС України Дмитро Кулеба та секретар РНБО Олексій Данілов.
  • Політики вже відреагували.
  • Кулеба заявив, що санкції – це помста Росії за Кримської платформи. Водночас політик наголосив: це його не зупинить. Глава МЗС ще раз наголосив: Крим – це Україна.
  • Данілов санкції Кремля назвав найкращим подарунком до Дня Незалежності. Секретар РНБО зізнався: "вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави".

Остання країна НАТО підтвердила участь у Кримській платформі
Усі країни НАТО візьмуть участь у саміті Кримської платформи / Інфографіка МЗС України