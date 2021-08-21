Остання країна НАТО підтвердила участь у Кримській платформі

Ще напередодні участь Албанії у саміті була під питанням. Водночас країна вже підтвердила свою присутність на заході.

Зауважте Міністерка енергетики США прибуде на саміт Кримської платформи: реакція МЗС України

Хто представить Албанію на саміті, наразі невідомо.



Усі країни НАТО візьмуть участь у саміті Кримської платформи / Інфографіка МЗС України

Актуально! Станом на 19 серпня Кулеба повідомив, що засновницями Кримської платформи стануть відразу 45 країн.

Текст публікації Дмитра Кулеби:

Росія внесла мене в свій санкційний список. Хоча зазвичай міністрів закордонних справ санкціями намагаються не чіпати, щоб зберігати бодай якийсь канал для діалогу. Але тут їм геть допекло.

Росія обіцяла, що помститься за Кримську платформу. І Росія помстилася мені.

Росія не зупинить ані мене, ані усіх нас в Україні і за кордоном, кого об'єднала Кримська платформа.

Ми пройшли складний і великий шлях. Кримська платформа буде. І ми йдемо далі. Тому що Крим – це Україна.