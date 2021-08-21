Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко наголосив, що енергетика – це пріоритет стратегічного партнерства України та США. Візит Гренгольм – нагода обговорити ключові питання.

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Надзвичайно важливо і символічно, що США будуть представлені на рівні президентської посланниці та члена уряду, зона відповідальності якої відіграє важливу роль у відносинах України та США,

– заявив Ніколенко.

За словами посадовця, окрім питання енергетичної безпеки України та Європи, з міністеркою також планують обговорити зусилля задля боротьби із зміною клімату.

Окрім того, політикиня візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.

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США візьмуть участь у саміті Кримської платформи.

Відповідно до рішення президента Джо Байдена, делегацію очолить міністерка енергетики Дженніфер Гренгольм.

Разом з нею в Україну прибудуть тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та заступник міністра енергетики США з міжнародних справ Ендрю Лайт.

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