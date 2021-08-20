Так, ситуація з Кримом стала рестартом міжнародної суб'єктності України. Таку думку в інтерв'ю висловив глава МЗС Дмитро Кулеба.

До речі Початок дороги до звільнення Криму, – ексглава МЗС про саміт Кримської платформи

"Амбітний проєкт придуманий лише нами"

Кримська платформа – це перший настільки масштабний проєкт, який Україна сама вигадала і втілює. Глава МЗС відзначає, проєкт масштабний, хоч на початку обговорень партнери не сприймали його серйозно.

Коли ми вперше почали говорити про "Кримську платформу" з нашими партнерами, то країни, які зараз братимуть участь у саміті на високому рівні, спочатку не хотіли нічого навіть слухати про ідею саміту. Перша реакція на "Кримську платформ": "Навіщо дублювати зусилля? До чого це приведе?

– зізнався Кулеба.

Зверніть увагу! перша заступниця глави МЗС Еміне Джапарова розповіла, що низка країн із різних причин відмовилась брати участь у Кримській платформі. Але немає практики, коли держава повідомляє про те, що вона відмовляється від участі через треті країни, які втручаються у дипломатичні процеси.

Зрештою на фінішній прямій ті самі партнери зізнаються, що ідея – дуже хороша і "крута". У цьому контексті Кулеба зазначає: Крим – це рестарт України як міжнародного гравця. Тепер наша держава – не бідкається, а сама себе рятує.

Ми 7 років щодо Криму були жертвою, тільки і розповідали, як нам погано, як нас образили, як усе погано в самому Криму. Ми переходимо від статусу жертви до статусу рятівника, безумовно, – розповів глава МЗС.

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