Так, ситуация с Крымом стала рестартом международной субъектности Украины. Такое мнение в интервью высказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Кстати Начало дороги к освобождению Крыма, – экс-глава МИД о саммите Крымской платформы

"Амбициозный проект придуман только нами"

Крымская платформа – это первый столь масштабный проект, который Украина сама придумала и воплощает. Глава МИД отмечает, проект масштабный, хотя в начале обсуждений партнеры не воспринимали его всерьез.

Когда мы впервые начали говорить о "Крымской платформе" с нашими партнерами, то страны, которые сейчас будут участвовать в саммите на высоком уровне, сначала не хотели ничего даже слушать об идее саммита. Первая реакция на "Крымскую платформу": "Зачем дублировать усилия? К чему это приведет?"

– признался Кулеба.

Обратите внимание! первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова рассказала, что ряд стран по разным причинам отказались участвовать в Крымской платформе. Но нет практики, когда государство сообщает о том, что оно отказывается от участия через третьи страны, которые вмешиваются в дипломатические процессы.

В итоге на финишной прямой те же партнеры признаются, что идея очень хорошая и "крутая". В этом контексте Кулеба отмечает: Крым – это рестарт Украины как международного игрока. Теперь наше государство – не жалуется, а само себя спасает.

Мы 7 лет по Крыму были жертвой, только и рассказывали, как нам плохо, как нас обидели, как все плохо в самом Крыму. Мы переходим от статуса жертвы к статусу Спасителя, безусловно, – рассказал глава МИД.

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