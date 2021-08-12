Питанням, які країни і на якому рівні будуть представлені на саміті, займатиметься міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це в ефірі 24 каналу повідомила перша заступниця глави МЗС Еміне Джапарова.

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Країни відмовились від участі з різних причин

За її словами, низка країн із різних причин відмовилась брати участь у Кримській платформі. Але немає практики, коли держава повідомляє про те, що вона відмовляється від участі через треті країни, які втручаються у дипломатичні процеси.

Були країни, які відмовили,

– наголосила Джапарова.

Вона відзначила, що причини деяких відмов були об'єктивними, зокрема вибори. До таких ситуацій треба ставитись нормально і прагматично.

Що таке Кримська платформа? Це майданчик, створення якого Це майданчик, створення якого ініціював Зеленський . Мета Кримської платформи – об'єднати країни задля деокупації півострова. Перший саміт організують напередодні Дня Незалежності України – 23 серпня

Класичний наратив Кремля

Реакція Кремля, як зауважила заступниця Кулеби, є класикою російського наративу щодо України. "Сьогодні (12 серпня – 24 канал) у ЗМІ я бачила істеричні реакцію Росії, міністра Лаврова, який назвав це "шабашем", – відзначила Джапарова.

Вона наголосила на тому, що Росія, особливо останні місяці, системно працює над дискредитацією Кримської платформи як майданчика. Кремль робить це для того, щоб країни або не брали там участь взагалі, або на низькому рівні.

Джапарова прокоментувала відмову країн від участі в Кримській платформі: дивіться відео