Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко отметил, что энергетика – это приоритет стратегического партнерства Украины и США. Визит Гренгольм – возможность обсудить ключевые вопросы.
Заметьте Крым – это рестарт Украины как международного игрока, – Кулеба
Очень важно и символично, что США будут представлены на уровне президентского посланника и члена правительства, зона ответственности которого играет важную роль в отношениях Украины и США,
– заявил Николенко.
По словам чиновника, кроме вопроса энергетической безопасности Украины и Европы, с министром также планируют обсудить усилия для борьбы с изменением климата.
Кроме того, политик примет участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины.
Гренгольм приедет в Украину: главное
- США примут участие в саммите Крымской платформы.
- Согласно решению президента Джо Байдена, делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Гренгольм.
- Вместе с ней в Украину прибудут Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и заместитель министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайт.
Саммит Крымской платформы: главное
- Саммит Крымской платформы состоится 23 августа – накануне Дня Независимости Украины. Проведение мероприятия инициировал президент Владимир Зеленский.
- О запуске сайта Крымской платформы сообщили 13 августа.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что сразу 45 государств станут основателями Крымской платформы.
- В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил: под давлением России одна из стран отказалась от участия в Крымской платформе.