Министр иностранных дел пригласил всех посетить эту страницу. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга 13 августа.

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Сегодня (13 августа – 24 канал) Министерство иностранных дел запустило официальный сайт Крымской платформы,

– сказал глава МИД.

Дмитрий Кулеба отметил, что сайт постоянно будет развиваться и будут появляться новые иноязычные версии этой страницы.

По его словам, "это будет постоянное место для функционирования Крымской платформы онлайн".

На этом сайте все желающие смогут найти актуальную информацию об этой важной для Украины инициативе.

Сайт содержит следующие основные разделы:

Крым до оккупации

Крым в оккупации

Крымская платформа

Экспертная сеть Крымской платформы

Саммит, который состоится 23 августа.



В Украине запустили сайт Крымской платформы / Скриншот

Обратите внимание! Перейти на сайт Крымской платформы – можно по ссылке.

Брифинг Дмитрия Кулебы: видео

Крымская платформа: что известно

Крымская платформа – это меры, которые должны систематизировать сделанное и инициировать новые решения для возвращения Крыма.

Проведение саммита анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Он пригласил иностранных лидеров присоединиться.

Саммит Крымской платформы 23 августа будет состоять из 4 тематических панелей. Состоится основное заседание глав международных делегаций.

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