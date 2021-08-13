Міністр закордонних справ запросив відвідати сторінку. Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу 13 серпня.

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Сьогодні (13 серпня – 24 канал) Міністерство закордонних справ запустило офіційний сайт Кримської платформи,

– сказав глава МЗС.

Дмитро Кулеба зазначив, що сайт постійно розвиватиметься та з'являтимуться нові іномовні версії цієї сторінки.

За його словами, "це буде постійне місце для функціонування Кримської платформи онлайн".

На цьому сайті всі охочі зможуть знайти актуальну інформацію про цю важливу для України ініціативу.

Сайт містить такі основні розділи:

Крим до окупації

Крим в окупації

Кримська платформа

Експертна мережа Кримської платформи

Саміт, що відбудеться 23 серпня.

В Україні запустили сайт Кримської платформи / Скриншот

Зверніть увагу! Перейти на сайт Кримської платформи – можна за посиланням.

Брифінг Дмитра Кулеби: відео

Кримська платформа: що відомо

Кримська платформа – це заходи, які мають систематизувати зроблене та ініціювати нові рішення для повернення Криму.

Проведення саміту анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Він запросив іноземних лідерів долучитись.

Саміт Кримської платформи 23 серпня складатиметься з 4 тематичних панелей. Відбудеться основне засідання глав міжнародних делегацій.

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