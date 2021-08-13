Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что глава российского МИД Сергей Лавров незаконно посетил оккупированный Крым. Там он сделал ряд гневных заявлений. В частности, назвал предстоящий саммит "шабашем".
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Я, не буду скрывать, доволен этой нервной реакцией,
– признался Кулеба.
Украинский политик также процитировал слова политика Махатмы Ганди: "Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете".
По словам Кулебы, первые две стадии Россия уже успешно одолела, сейчас находится на третьей.
"Четвертая стадия обязательно будет. И это будет стадия украинской победы и возвращения украинского Крыма", – заверил глава МИД.
Брифинг Дмитрия Кулебы: видео
Кулеба о визите Лаврова
- Украинский политик уже комментировал визит главы российского МИД в оккупированный Крым.
- Пребывание Лаврова на территории полуострова существенно осложнила непогода, которая накрыла Крым. Из-за мощных ливней политику страны-оккупанта не смогли провести запланированную экскурсию.
- Кулеба тогда метко заметил, что "даже ливень – против российских оккупантов". Кроме того, он заверил, что "саммит Крымской платформы состоится при любой погоде".