Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что глава российского МИД Сергей Лавров незаконно посетил оккупированный Крым. Там он сделал ряд гневных заявлений. В частности, назвал предстоящий саммит "шабашем".

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Я, не буду скрывать, доволен этой нервной реакцией,
– признался Кулеба.

Украинский политик также процитировал слова политика Махатмы Ганди: "Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете".

По словам Кулебы, первые две стадии Россия уже успешно одолела, сейчас находится на третьей.

"Четвертая стадия обязательно будет. И это будет стадия украинской победы и возвращения украинского Крыма", – заверил глава МИД.

Брифинг Дмитрия Кулебы: видео

Кулеба о визите Лаврова

  • Украинский политик уже комментировал визит главы российского МИД в оккупированный Крым.
  • Пребывание Лаврова на территории полуострова существенно осложнила непогода, которая накрыла Крым. Из-за мощных ливней политику страны-оккупанта не смогли провести запланированную экскурсию.
  • Кулеба тогда метко заметил, что "даже ливень – против российских оккупантов". Кроме того, он заверил, что "саммит Крымской платформы состоится при любой погоде".