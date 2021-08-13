Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что глава российского МИД Сергей Лавров незаконно посетил оккупированный Крым. Там он сделал ряд гневных заявлений. В частности, назвал предстоящий саммит "шабашем".

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Я, не буду скрывать, доволен этой нервной реакцией,

– признался Кулеба.

Украинский политик также процитировал слова политика Махатмы Ганди: "Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете".

По словам Кулебы, первые две стадии Россия уже успешно одолела, сейчас находится на третьей.

"Четвертая стадия обязательно будет. И это будет стадия украинской победы и возвращения украинского Крыма", – заверил глава МИД.

Брифинг Дмитрия Кулебы: видео

Кулеба о визите Лаврова