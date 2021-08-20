Відповідне рішення ухвалив президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Про це повідомили на сайті Білого дому 20 серпня.
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У Києві 23 серпня відбудеться установчий саміт Кримської платформи. Участь у заході візьмуть США, їхню делегацію очолить міністерка енергетики Дженніфер Гренгольм.
Джерело:Білий дім
Відповідне рішення ухвалив президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Про це повідомили на сайті Білого дому 20 серпня.
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Новина доповнюється...