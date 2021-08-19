Як розповів глава МЗС Дмитро Кулеба, на найвищому рівні – глав держав будуть представлені 14 країн.

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На рівні глав держав представлені:

  • Латвія,
  • Литва,
  • Естонія,
  • Польща,
  • Словаччина,
  • Угорщина,
  • Молдова,
  • Словенія,
  • Фінляндія.

Румунію, Грузію, Хорватію та Швецію представлять прем'єр-міністри. Швейцарію та Чехію – очільники парламентів.

14 країн представлять глави урядів

Ще 14 країн делегують на Кримську платформу міністрів закордонних справ. Мовиться про:

  • Туреччину,
  • Францію,
  • Німеччину,
  • Іспанію,
  • Італію,
  • Бельгію,
  • Австрію,
  • Нідерланди,
  • Люксембург,
  • Ірландію,
  • Данію,
  • Болгарію,
  • Чорногорію,
  • Північну Македонію.

Міністри оборони приїдуть від Великої Британії та Португалії. Норвегію представлятиме держсекретар міністра закордонних справ.

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Держави представлені на рівні послів:

  • Нова Зеландія,
  • Мальта,
  • Японія,
  • Австралія,
  • Кіпр,
  • Канада,
  • Греція.

Які організації будуть представлені

Також у саміті з деокупації Криму візьмуть участь і багато організацій. Від Європейської комісії прибуде віцепрезидент Валдіс Домбровскіс. Від НАТО – заступник генерального секретаря. Раду Європи представить генсекретар Марія Пейчинович-Бурич. ГУАМ теж буде представлений на рівні генсекретаря. Від Європейської ради – голова Шарль Мішель.

Ми офіційно запустимо перший міжнародний формат щодо Криму. Президент Зеленський поставив саме таку задачу перед МЗС – зробити саміт, який поверне Крим на міжнародний порядок денний, створить коаліцію держав, які готові щодня опікуватись проблемами Криму,
– зауважив Кулеба.

Міністр також зазначив, що 44 країни-учасниці саміту та Україна стануть засновницями Кримської платформи.

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Що відомо про Кримську платформу?


Ініціатива проведення саміту належить президенту Володимиру Зеленському. Головна мета заходу – підняти на міжнародний рівень питання деокупації півострова. Проведуть саміт у Києві 23 серпня. Питання розглядатимуть на 4 тематичних панелях.