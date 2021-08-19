Як розповів глава МЗС Дмитро Кулеба, на найвищому рівні – глав держав будуть представлені 14 країн.
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На рівні глав держав представлені:
- Латвія,
- Литва,
- Естонія,
- Польща,
- Словаччина,
- Угорщина,
- Молдова,
- Словенія,
- Фінляндія.
Румунію, Грузію, Хорватію та Швецію представлять прем'єр-міністри. Швейцарію та Чехію – очільники парламентів.
14 країн представлять глави урядів
Ще 14 країн делегують на Кримську платформу міністрів закордонних справ. Мовиться про:
- Туреччину,
- Францію,
- Німеччину,
- Іспанію,
- Італію,
- Бельгію,
- Австрію,
- Нідерланди,
- Люксембург,
- Ірландію,
- Данію,
- Болгарію,
- Чорногорію,
- Північну Македонію.
Міністри оборони приїдуть від Великої Британії та Португалії. Норвегію представлятиме держсекретар міністра закордонних справ.
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Держави представлені на рівні послів:
- Нова Зеландія,
- Мальта,
- Японія,
- Австралія,
- Кіпр,
- Канада,
- Греція.
Які організації будуть представлені
Також у саміті з деокупації Криму візьмуть участь і багато організацій. Від Європейської комісії прибуде віцепрезидент Валдіс Домбровскіс. Від НАТО – заступник генерального секретаря. Раду Європи представить генсекретар Марія Пейчинович-Бурич. ГУАМ теж буде представлений на рівні генсекретаря. Від Європейської ради – голова Шарль Мішель.
Ми офіційно запустимо перший міжнародний формат щодо Криму. Президент Зеленський поставив саме таку задачу перед МЗС – зробити саміт, який поверне Крим на міжнародний порядок денний, створить коаліцію держав, які готові щодня опікуватись проблемами Криму,
– зауважив Кулеба.
Міністр також зазначив, що 44 країни-учасниці саміту та Україна стануть засновницями Кримської платформи.
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Що відомо про Кримську платформу?
Ініціатива проведення саміту належить президенту Володимиру Зеленському. Головна мета заходу – підняти на міжнародний рівень питання деокупації півострова. Проведуть саміт у Києві 23 серпня. Питання розглядатимуть на 4 тематичних панелях.