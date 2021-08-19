Так, в офісі Кримської платформи, за словами президента, розглядатимуть найважливіші питання, зокрема, гуманітарні.
Важливо Це глобальна загроза, – Кулеба про наміри Росії розмістити ядерну зброю у Криму
Росія мілітаризує Крим
Зеленський акцентував на мілітаризації Криму окупантами. Росія щодня збільшує там кількість озброєння.
Поки що Крим виглядає як авіаносець. Це вже не та перлина української землі біля моря,
– наголосив глава держави.
Як завадити мілітаризації Криму
Президент зазначив, що "треба бити у дзвони". Він вважає, що до появи Кримської платформи дзвону не було. Він додав, що ініціатива кожну кримську тему буде робити загостреною та актуальною.
Що відомо про Кримську платформу
- Ініціативу анонсував Зеленський під час виступу в ООН у вересні 2020 року. Мета Кримської платформи – об'єднати сили навколо деокупації півострова.
- Перший саміт Кримської платформи відбудеться в Україні 23 серпня. Він складатиметься з 4 тематичних панелей.
- Участь у Кримські платформі вже підтвердили 40 країн і міжнародних організацій.