Так, в офісі Кримської платформи, за словами президента, розглядатимуть найважливіші питання, зокрема, гуманітарні.

Важливо Це глобальна загроза, – Кулеба про наміри Росії розмістити ядерну зброю у Криму

Росія мілітаризує Крим

Зеленський акцентував на мілітаризації Криму окупантами. Росія щодня збільшує там кількість озброєння.

Поки що Крим виглядає як авіаносець. Це вже не та перлина української землі біля моря,

– наголосив глава держави.

Зверніть увагу! Росія регулярно проводить військові навчання у Криму та у Чорному морі після окупації півострова у 2014 році. Держава-агресор регулярно звозить туди військову техніку. Розвідка зазначає, що півострів перетворили на військову базу Росії.

Як завадити мілітаризації Криму

Президент зазначив, що "треба бити у дзвони". Він вважає, що до появи Кримської платформи дзвону не було. Він додав, що ініціатива кожну кримську тему буде робити загостреною та актуальною.

Що відомо про Кримську платформу