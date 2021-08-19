Так, в офисе Крымской платформы, по словам президента, будут рассматривать важнейшие вопросы, в частности, гуманитарные.

Важно Это глобальная угроза, – Кулеба о намерениях России разместить ядерное оружие в Крыму

Россия милитаризирует Крым

Зеленский акцентировал на милитаризации Крыма оккупантами. Россия ежедневно увеличивает там количество вооружения.

Пока Крым выглядит как авианосец. Это уже не та жемчужина украинской земли у моря,

– подчеркнул глава государства.

Обратите внимание! Россия регулярно проводит военные учения в Крыму и в Черном море после оккупации полуострова в 2014 году. Государство-агрессор регулярно свозит туда военную технику. Разведка отмечает, что полуостров превратили в военную базу России.

Как помешать милитаризации Крыма

Президент отметил, что "надо бить в колокола". Он считает, что до появления Крымской платформы колокола не было. Он добавил, что инициатива каждую крымскую тему будет делать обостренной и актуальной.

Что известно о Крымской платформе