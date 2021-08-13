Это не локальный вопрос, – Кулеба
Украина готовится к контрмерам. Об этом министр иностранных дел заявил на брифинге 13 августа.
К теме Украина обеспокоена, – Резников о планах России разместить ядерное оружие в Крыму
Это не локальный вопрос, а глобальная угроза. Будем использовать все возможности для сдерживания России,
– заверил глава МИД.
Размещение ядерного оружия в Крыму: что известно
В начале года украинская разведка заявляла, что Россия изучила возможности размещения ядерного оружия в Крыму. Однако решила, что перемещать оружие на полуостров – нецелесообразно.
В июле заместитель министра иностранных дел Эмине Джепарова рассказала, что Москва разместила в Крыму потенциальные носители ядерного оружия. Она начала реконструкцию хранилищ ядерных боеголовок советских времен.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил, что Украина обеспокоена такими действиями Кремля.