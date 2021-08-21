Еще накануне участие Албании в саммите было под вопросом. В то же время страна уже подтвердила свое присутствие на мероприятии.
Заметьте Министр энергетики США прибудет на саммит Крымской платформы: реакция МИД Украины
Кто представит Албанию на саммите, пока неизвестно.
Россия ввела санкции против Кулебы и Данилова
- Накануне саммита Крымской платформы страна-оккупант ввела санкции против ряда украинских политиков и дипломатов. Среди них – глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Политики уже отреагировали.
- Кулеба заявил, что санкции – это месть России за Крымскую платформу. В то же время политик подчеркнул: это его не остановит. Глава МИД еще раз подчеркнул: Крым – это Украина.
- Данилов санкции Кремля назвал лучшим подарком ко Дню Независимости. Секретарь СНБО признался: "считаю это высшим отличием и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства".
Все страны НАТО примут участие в саммите Крымской платформы / Инфографика МИД Украины
Текст публикации Дмитрия Кулебы:
Россия внесла меня в свой санкционный список. Хотя обычно министров иностранных дел санкциями стараются не трогать, чтобы сохранять хоть какой-то канал для диалога. Но здесь их совершенно достало.
Россия обещала, что отомстит за Крымскую платформу. И Россия отомстила мне.
Россия не остановит ни меня, ни всех нас в Украине и за рубежом, кого объединила Крымская платформа.
Мы прошли сложный и большой путь. Крымская платформа будет. И мы идем дальше. Потому что Крым – это Украина.