О расширении санкций России стало известно после заседания СНБО 20 августа. Своим мнением об ограничении со стороны Москвы Данилов поделился в соцсетях.
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Данилов считает санкции высшей наградой
Лучший подарок к 30-летию Независимости Украины. Кремль ввел санкции в отношении Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства,
– написал секретарь СНБО.
Данилов пообещал оправдать "высокое доверие" и делать еще больше в должности. Главной целью секретарь СНБО назвал снять вопрос присутствия "русского мира" в украинской жизни.
В списке – Кулеба, Денисова, Зеркаль
Отметим, что 20 августа на заседании Совета нацбезопасности и обороны ввели санкции против российских пропагандистов. Кремль отреагировал санкциями. В список, кроме Данилова, попали еще около 70 человек.
Среди них:
- глава МИД Дмитрий Кулеба.
- первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.
- советник министра энергетики Елена Зеркаль.
- депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
- уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.
Текст публикации Алексея Данилова:
Лучший подарок к 30-летию Независимости Украины. Кремль ввел санкции в отношении Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства.
Обещаю оправдать "высокое доверие" и сделать еще больше в должности Секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни – как говорят в народе, "чтобы и духу не было" .
Продолжение следует! Боремся, побеждаем!
С праздниками Нас – Украинцев!
P.S.
Постановление российского правительства РФ от 20.08.2021 № 1370