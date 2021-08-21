Официальное издание Федерального собрания (это российский парламент) против ночи 21 августа сообщило, что Россия расширила список лиц, находящихся под санкциями.

К слову Из-за "Северного потока-2" и Навального: США ввели новые санкции против России

Кто из украинских деятелей попал в немилость к Путину

Санкции России против Украины в очередной раз расширили. 20 августа соответствующий указ издало российское правительство . В санкционный список попали еще более 70 человек, и теперь в нем 922 фамилии. В частности, там оказались:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Советница министра энергетики Елена Зеркаль.

Бывший "слуга" и депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

И даже уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

В прошлый раз список расширяли в декабре 2020 года. Тогда его пополнили спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и еще несколько депутатов со "Слуги народа".

Стоит помнить: впервые Россия ввела персональные санкции против украинцев 1 ноября 2018. С тех пор его неоднократно расширяли. Фигуранты списка не могут выводить деньги из России, а счета и имущество этих людей на территории России (если такое есть, конечно) блокируют.

Санкционный список Россия расширила сразу после заседания СНБО

Обратим внимание, что о расширении санкции России против Украины стало известно практически сразу после заседания СНБО Украины, на котором также приняли решение о санкциях. И вот против кого:

"Судей" оккупированного Крыма, высоких военных чинов и разведчиков России.

Оккупационных и пропагандистских СМИ – в частности, главного редактора "Страна.UA" Гужвы и семьи Шариев.

Нардепа Андрея Деркача и других лиц, которые ранее попали под ограничения США.

Главаря пророссийских боевиков на Донбассе Дениса Пушилина.