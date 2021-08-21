Официальное издание Федерального собрания (это российский парламент) против ночи 21 августа сообщило, что Россия расширила список лиц, находящихся под санкциями.
К слову Из-за "Северного потока-2" и Навального: США ввели новые санкции против России
Кто из украинских деятелей попал в немилость к Путину
Санкции России против Украины в очередной раз расширили. 20 августа соответствующий указ издало российское правительство. В санкционный список попали еще более 70 человек, и теперь в нем 922 фамилии. В частности, там оказались:
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
- Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
- Первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова.
- Советница министра энергетики Елена Зеркаль.
- Бывший "слуга" и депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
- И даже уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.
В прошлый раз список расширяли в декабре 2020 года. Тогда его пополнили спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и еще несколько депутатов со "Слуги народа".
Санкционный список Россия расширила сразу после заседания СНБО
Обратим внимание, что о расширении санкции России против Украины стало известно практически сразу после заседания СНБО Украины, на котором также приняли решение о санкциях. И вот против кого:
- "Судей" оккупированного Крыма, высоких военных чинов и разведчиков России.
- Оккупационных и пропагандистских СМИ – в частности, главного редактора "Страна.UA" Гужвы и семьи Шариев.
- Нардепа Андрея Деркача и других лиц, которые ранее попали под ограничения США.
- Главаря пророссийских боевиков на Донбассе Дениса Пушилина.
Здесь подробнее Санкции против пропагандистов и Кличко: результаты заседания СНБО