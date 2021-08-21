Про розширення санкцій Росії стало відомо після засідання РНБО 20 серпня. Своєю думкою про обмеження зі сторони Москви Данілов поділився у соцмережах.

До теми Після засідання РНБО Росія ввела санкції проти Данілова: хто ще потрапив під удар

Данілов вважає санкції найвищою відзнакою

Найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності України. Кремль запровадив санкції щодо Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави,
– написав секретар РНБО.

Данілов пообіцяв виправдати "високу довіру" і робити ще більше на посаді. Головною метою секретар РНБО назвав зняти питання присутності "русского мира" в українському житті.

У переліку – Кулеба, Денісова, Зеркаль

Зазначимо, що 20 серпня на засіданні Ради нацбезпеки та оборони запровадили санкції проти російських пропагандистів. Кремль відреагував санкціями у відповідь. У список, окрім Данілова, потрапили ще близько 70 осіб.

Серед них:

  • глава МЗС Дмитро Кулеба.
  • перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.
  • радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.
  • депутат Верховної ради Олександр Дубінський.
  • уповноважена з прав людини Людмила Денисова.

Текст публікації Олексія Данілова:

Найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності України. Кремль запровадив санкції щодо Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави.
Обіцяю виправдати "високу довіру" і зробити ще більше на посаді Секретаря Радбезу, щоб раз і назавжди зняти питання щодо будь-якої присутності "русского мира" і його агентів впливу в українському житті – як кажуть в народі, "щоб і духу не було".
Далі буде! Боремося, перемагаємо!
Зі святами Нас – Українців !
P.S.
Постанова російського уряду РФ від 20.08.2021 № 1370