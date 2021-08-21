Про розширення санкцій Росії стало відомо після засідання РНБО 20 серпня. Своєю думкою про обмеження зі сторони Москви Данілов поділився у соцмережах.

До теми Після засідання РНБО Росія ввела санкції проти Данілова: хто ще потрапив під удар

Данілов вважає санкції найвищою відзнакою

Найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності України. Кремль запровадив санкції щодо Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави,

– написав секретар РНБО.

Данілов пообіцяв виправдати "високу довіру" і робити ще більше на посаді. Головною метою секретар РНБО назвав зняти питання присутності "русского мира" в українському житті.

У переліку – Кулеба, Денісова, Зеркаль

Зазначимо, що 20 серпня на засіданні Ради нацбезпеки та оборони запровадили санкції проти російських пропагандистів. Кремль відреагував санкціями у відповідь. У список, окрім Данілова, потрапили ще близько 70 осіб.

Серед них:

глава МЗС Дмитро Кулеба.

перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.

депутат Верховної ради Олександр Дубінський.

уповноважена з прав людини Людмила Денисова.

Зверніть увагу! Наразі в санкційних списках Росії перебувають 922 українські діячі. Обмеження стосуються фінансових операцій Росії, майно та рахунки підсанкційних осіб заблоковані на території держави-агресорки.

Текст публікації Олексія Данілова:

Найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності України. Кремль запровадив санкції щодо Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави.

Обіцяю виправдати "високу довіру" і зробити ще більше на посаді Секретаря Радбезу, щоб раз і назавжди зняти питання щодо будь-якої присутності "русского мира" і його агентів впливу в українському житті – як кажуть в народі, "щоб і духу не було".

Далі буде! Боремося, перемагаємо! Зі святами Нас – Українців !