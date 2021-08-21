Про розширення санкцій Росії стало відомо після засідання РНБО 20 серпня. Своєю думкою про обмеження зі сторони Москви Данілов поділився у соцмережах.
До теми Після засідання РНБО Росія ввела санкції проти Данілова: хто ще потрапив під удар
Данілов вважає санкції найвищою відзнакою
Найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності України. Кремль запровадив санкції щодо Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави,
– написав секретар РНБО.
Данілов пообіцяв виправдати "високу довіру" і робити ще більше на посаді. Головною метою секретар РНБО назвав зняти питання присутності "русского мира" в українському житті.
У переліку – Кулеба, Денісова, Зеркаль
Зазначимо, що 20 серпня на засіданні Ради нацбезпеки та оборони запровадили санкції проти російських пропагандистів. Кремль відреагував санкціями у відповідь. У список, окрім Данілова, потрапили ще близько 70 осіб.
Серед них:
- глава МЗС Дмитро Кулеба.
- перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.
- радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.
- депутат Верховної ради Олександр Дубінський.
- уповноважена з прав людини Людмила Денисова.
Текст публікації Олексія Данілова: