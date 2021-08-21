Ба більше, український міністр підкреслив, що санкції Кремля його не зупинить.

Важливо Найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності України, – Данілов про введення санкцій Росією

Голова МЗС України пояснив санкції бажанням Москви помститися за Кримську платформу.

Росія обіцяла, що помститься мені за Кримську платформу. Помстилася. Але нас це не зупинить. Крим – це Україна,

– підкреслив Кулеба.

Що відомо про Кримську платформу

Це дипломатична ініціатива, яка має об'єднати сили навколо деокупації українського Криму. Створення Кримської платформи восени 2020 року анонсував Володимир Зеленський.

Перший саміт платформи проведуть напередодні Дня Незалежності, 23 серпня. Він складатиметься з 4 тематичних панелей.

Участь у саміті візьмуть участь понад 40 держав. Надалі Кримська платформа діятиме постійно, її офіс буде в Києві.

Останні санкції Росії: головне

Мовиться про економічні санкції, які Росія напередодні запровадила проти 73 українців. У список потрапили глава МЗС України Дмитро Кулеба, секретар РНБО Олексій Данилов, а також українські політики. Крім Кулеби та Данілова у санкційному списку опинилися:

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.

Колишній "слуга" і депутат Верховної ради Олександр Дубінський.

І навіть уповноважена з прав людини Людмила Денисова.

Попереднього разу список розширювали в грудні 2020 року. Тоді його поповнили спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук і ще кілька депутатів зі "Слуги народу".