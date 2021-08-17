На честь Дня Прапора та 30 річниці Незалежності України у Києві проведуть понад 70 заходів. То ж, на вихідні мешканців та гостей столиці очікує багато чого цікавого та захоплюючого.

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Найгучніші заходи до Дня Незалежності у Києві

23 серпня

Установчий саміт Кримської платформи у КВЦ "Парковий";

Саміт перших леді та джентльменів на території Софії Київської;

Церемонія підняття Державного прапора України на території музею історії України у Другій світовій війні;

Показ сучасних видів озброєння на Михайлівській площі та Володимирському проїзді;

Урочисті заходи та концерти біля районних адміністрації Києва.

24 серпня

Концерт та парад військ на Хрещатику та Майдані Незалежності;

Урочисте проходження катерів Дніпром у річковому порті та Трухановому острові, а також прольот авіації;

Марш захисників України 2021;

Фестиваль "Ветеранфест" у парку "Володимирська гірка";

Концерт на НСК "Олімпійському";

Мультимедійний артпроєкт "Єднаймося!" на плавучій баржі-сцені навпорти парку "Наталка";

Міжнародний чемпіонат з воркауту у Центральному парку культури й відпочинку;

План заходів до Дня Незалежності у Києві: документ