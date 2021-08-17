На честь Дня Прапора та 30 річниці Незалежності України у Києві проведуть понад 70 заходів. То ж, на вихідні мешканців та гостей столиці очікує багато чого цікавого та захоплюючого.
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Найгучніші заходи до Дня Незалежності у Києві
23 серпня
- Установчий саміт Кримської платформи у КВЦ "Парковий";
- Саміт перших леді та джентльменів на території Софії Київської;
- Церемонія підняття Державного прапора України на території музею історії України у Другій світовій війні;
- Показ сучасних видів озброєння на Михайлівській площі та Володимирському проїзді;
- Урочисті заходи та концерти біля районних адміністрації Києва.
24 серпня
- Концерт та парад військ на Хрещатику та Майдані Незалежності;
- Урочисте проходження катерів Дніпром у річковому порті та Трухановому острові, а також прольот авіації;
- Марш захисників України 2021;
- Фестиваль "Ветеранфест" у парку "Володимирська гірка";
- Концерт на НСК "Олімпійському";
- Мультимедійний артпроєкт "Єднаймося!" на плавучій баржі-сцені навпорти парку "Наталка";
- Міжнародний чемпіонат з воркауту у Центральному парку культури й відпочинку;
План заходів до Дня Незалежності у Києві: документ