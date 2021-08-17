В честь Дня Флага и 30 годовщины Независимости Украины в Киеве проведут более 70 мероприятий. На выходных жителей и гостей столицы ожидает много интересного и увлекательного.
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Самые громкие мероприятия ко Дню Независимости в Киеве
23 августа
- Учредительный саммит Крымской платформы в КВЦ "Парковый";
- Саммит первых леди и джентльменов на территории Софии Киевской;
- Церемония поднятия Государственного флага Украины на территории музея истории Украины во Второй мировой войне;
- Показ современных видов вооружения на Михайловской площади и Владимирском проезде;
- Торжественные мероприятия и концерты возле районных администраций Киева.
24 августа
- Концерт и парад войск на Крещатике и Майдане Незалежности;
- Торжественное прохождение катеров по Днепру в речном порту и Трухановом острове, а также пролет авиации;
- Марш защитников Украины 2021;
- Фестиваль "Ветеранфест" в парке "Владимирская горка";
- Концерт на НСК "Олимпийском";
- Мультимедийный Артпроект "Єднаймося!" на плавучей барже-сцене напротив парка "Наталка";
- Международный чемпионат по воркауту в Центральном парке культуры и отдыха;
План мероприятий ко Дню Независимости в Киеве: документ