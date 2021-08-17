В честь Дня Флага и 30 годовщины Независимости Украины в Киеве проведут более 70 мероприятий. На выходных жителей и гостей столицы ожидает много интересного и увлекательного.

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Самые громкие мероприятия ко Дню Независимости в Киеве

23 августа

Учредительный саммит Крымской платформы в КВЦ "Парковый";

Саммит первых леди и джентльменов на территории Софии Киевской;

Церемония поднятия Государственного флага Украины на территории музея истории Украины во Второй мировой войне;

Показ современных видов вооружения на Михайловской площади и Владимирском проезде;

Торжественные мероприятия и концерты возле районных администраций Киева.

24 августа

Концерт и парад войск на Крещатике и Майдане Незалежности;

Торжественное прохождение катеров по Днепру в речном порту и Трухановом острове, а также пролет авиации;

Марш защитников Украины 2021;

Фестиваль "Ветеранфест" в парке "Владимирская горка";

Концерт на НСК "Олимпийском";

Мультимедийный Артпроект "Єднаймося!" на плавучей барже-сцене напротив парка "Наталка";

Международный чемпионат по воркауту в Центральном парке культуры и отдыха;

План мероприятий ко Дню Независимости в Киеве: документ